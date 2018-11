et La rédaction de M6

publié le 09/11/2018 à 16:14

Soixante-dix ans après son lancement, le succès du Scrabble ne se dément pas. Samedi 10 novembre, le célèbre jeu de lettres célébrera sept décennies de parties en famille ou entre amis, à base de mot compte double (ou triple), de décomptes disputés et de termes parfois inconnus du dictionnaire.



Une activité ludique et courue des amoureux de leur langue dont le marché représente aujourd'hui encore 250.000 unités vendues chaque année en France, toutes éditions confondues.

Commercialisé dans 121 pays, le jeu de lettres est traduit dans 36 langues et existe aussi en braille. Le Scrabble est une véritable institution des soirées en groupe, près de six Français sur 10 en ont un exemplaire à la maison.

Une idée de jeu de société dont Alfred Mosher Butts, un architecte new-yorkais est à l'origine. Il crée une première version du jeu en 1931 appelée Lexiko, avant que la marque Scrabble, qui appartient aux sociétés Hasbro et Mattel, ne se soit créée en 1948.

Des fédérations de Scrabble de part le monde

Devant le succès du jeu, des associations de joueurs de Scrabble voient même le jour à travers le monde. Plus de 20.000 joueurs sont officiellement inscrits à la fédération internationale francophone, répartis sur plusieurs pays.



Il existe même trois championnats du monde : le francophone, l'hispanophone et l'anglophone. Le Néo-Zélandais Nigel Richards est la star de la spécialité. Il a été triple champion du monde du tournoi anglophone et a même été, exploit incroyable, champion du monde francophone en 2015, sans parler français. Il avait mémorisé notre dictionnaire en neuf semaines.