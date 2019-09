Le petit monde insoupçonné d’un chêne

publié le 20/09/2019 à 13:02

L’automne sera là dans quelques jours, ce sera le moment de faire de belles balades en forêt et pourquoi pas de vous arrêter au pied d’un arbre pour l’observer attentivement… Nous avons choisi un chêne !

Le chêne, si magnifique, que l’on croise encore parfois au bord des nationales, c’est un trésor de biodiversité.

Et dans cet espace gigantesque, dans cet immeuble, il y a des espèces animales et végétales à tous les étages…sur les poils des feuilles, entre ses racines, dans canopée et même en passant par ses gales jusqu'aux glands ! Sauriez-vous nous dire quel espace occupe réellement un chêne ?

C’est toute une petite société qui cohabite sur un chêne, le naturaliste Marc Giraud est notre guide.

à lire : la vie extraordinaire des animaux qui nous entourent aux éditions Pocket.

La Vie extraordinaire des animaux qui nous entourent

Fleurs et arbres en bord de chemin chez Delachaux et Niestlé.



Fleurs et arbres en bord de chemin