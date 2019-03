publié le 06/03/2019 à 13:02

Sophie Jovillard, globe-trotteuse et animatrice de l’émission Échappées belles, on part à la découverte du Népal.

Ce pays qui, dans les années 60 a commencé à accueillir des voyageurs notamment en quête de culture Hippie, ou des randonneurs attirés par le Mont Everest, le plus grand sommet du monde.

Aujourd’hui, le Népal a su garder son pouvoir de fascination et espère atteindre le seuil de 2,5 millions de visiteurs d’ici 5 ans.



à voir : Echappées Belles, trek au Népal, samedi à 20h50 sur France 5.