publié le 01/11/2018 à 13:00

Sciences-et-Avenir-N°861-Novembre-2018

Ces étranges dessins que nous ne pouvons apercevoir que du ciel n’ont pas dévoilé tous leurs mystères. D’ailleurs de nouveaux géoglyphes viennent d’être découverts au Pérou, au sud de Lima. Pourquoi et comment ces dessins étaient-ils tracés il y a plus de 2000 ans ? A qui s’adressaient ces figures géantes ? On perce le mystère des géoglyphes avec la journaliste Bernadette Arnaud de Sciences et Avenir accompagnée du plus grand spécialiste du sujet : Peter Eeckout, de l’université libre de Bruxelles, directeur des fouilles du site de Pachacamac au Pérou.



à lire : Sciences et Avenir numéro 861- novembre 2018.



L'Equipe vous recommande