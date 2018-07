Le Mont Saint-Michel et Voyager seule

publié le 26/07/2016 à 09:00

Première partie : Un collectionneur d'îles mystérieuses

L'abbaye du Mont Saint-Michel

C'est un joyau normand, français et mondial ! Et c''est du Mont Saint-Michel que le Tour de France 2016 s'élance cette année... Une année riche pour ce rocher qui fête aussi les 1050 ans de la création de son abbaye et dont on vous raconte l’histoire dans la Curiosité ! Pour nous accompagner, un amoureux des lieux, l'historien Henry Decaëns, spécialiste de la Normandie et depuis plus de 50 ans, guide-conférencier à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.



Henry Decaëns est l'auteur du livre Le Mont Saint-Michel aux éditions du Patrimoine et président de l’association des Amis du Mont Saint-Michel.

2ème partie : Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse

1540-1

Katia Astafieff est une aventureuse... Une jolie petite blonde qui parcourt le monde seule, adna comme disent ses ancêtres russes. Elle nous raconte avec beaucoup d'humour ses anecdotes de voyages, comment elle s'est débarrassée d'un indien plus collant qu'un naan au fromage, comment elle s'est retrouvée invitée à une boum en pleine fête mongole ou comment camper dans le Connemara avec une cystite et un temps diluvien.



Katia Astafieff, est l'auteur de Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse aux éditions du Trésor.

