Le Mexique bat le record mondial de la plus longue ligne de hot-dogs

publié le 13/08/2018 à 05:52

Ce n'est pas la Coupe du Monde, mais c'est un titre mondial pour le Mexique. Dimanche 12 août, des Mexicains ont battu le record homologué dans le Guiness de la plus longue file de hot-dogs au monde.



Les artisans du record ont aligné bout à bout des sandwiches à la saucisse sur 1 417 mètres. Pendant quatre heures à Zapopan, dans l'aire urbaine de Guadalajara (centre), les artisans du record ont assemblé 10.000 "perros calientes" (chiens chauds).

Gants aux mains, masques et charlottes sur la tête pour respecter les rigoureuses mesures d'hygiène, ils ont placé les pains, en zigzag et bout à bout, sur 1,417 kilomètre, avant de les remplir avec les saucisses. Et pour l'assaisonnement, 100 kilos de sauce tomate, 100 de mayonnaise et 75 de moutarde.



Les règles étaient précises : "Chaque hot-dog doit avoir une saucisse, au moins deux sauces et la taille du hot-dog ne doit pas dépasser 18 centimètres. Tout a été respecté", a homologué Raquel Asis, juge du Guinness des records.



"Nous nous préparons depuis plus d'un an. L'idée est née parce que nous savons qu'ils aiment les hot-dogs" dans cette région, a expliqué Maria Eugenia Villa, l'organisatrice. Et en effet, plus de 2.000 personnes étaient conviées pour la dégustation finale.