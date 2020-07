Les maires les plus fous

et Thomas Hugues

publié le 30/06/2020 à 20:00

Les animaux se font des cadeaux de noces, lancent des clins d’œil, chantent et dansent pour draguer, jouissent, simulent, divorcent, bref ils font tout comme nous mais pas que, quand il s’agit de sexe, leurs possibilités dépassent de loin les plus débridés des humains ! On vous raconte le Kamasutra des animaux avec notre sociétaire le naturaliste Marc Giraud.

Les mérous changent de sexe pendant leur existence, combien de temps cela prend ? Comment s'accouplent-ils ? Chez les homards, pourquoi l'urine joue-t-elle un rôle central pour séduire ? Comment ça se passe concrètement ? Simuler l'acte sexuel, est-ce seulement réservé aux humains ?

Notre invité nous raconte également comment les chauve-souris pratiquent l'art... De la fellation !

à lire : Le sex-appeal du crocodile chez Delachaux et Niestlé.

Le sex appeal du crocodile

La Curiosité vous recommande Plongées sous-marines : les plus belles expéditions de François Sarano.