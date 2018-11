publié le 15/11/2018 à 14:00

Le-facteur-Cheval

En 1879, à Hauterives dans la Drôme, le facteur Cheval effectue chaque jour dix heures de marche pour boucler sa tournée de 32 kilomètres... Pas un instant de repos pour ce fils de paysan qui n’est allé que six ans à l’école. Et pourtant, la maturité venant, il se lance dans l’une des aventures les plus extraordinaires du siècle. Trente-trois années durant, sans aucune connaissance de l’architecture, il va bâtir pour l’amour de sa fille Alice un Palais idéal «vu en songe ». Un palais aujourd’hui classé monument historique et visité par le monde entier...





à lire : Le facteur Cheval chez Flammarion.



