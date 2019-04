Le cuisinier de Kim Jong II

publié le 18/04/2019 à 13:02

Kenji Fujimoto est un chef sushi japonais qui a la singularité d’avoir été le cuisinier personnel de Kim Jong II de 1988 à 2001. Une position qui a fait de lui un témoin privilégié du régime le plus opaque au monde.

Gaëtane Morin, chef de service Politique et Sport au Parisien Week-End, nous fait découvrir ce témoignage insolite, best-seller au Japon et qui vient tout juste d’être traduit pour la première fois en français.



