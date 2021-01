Le chauffage de votre voiture ne fonctionne pas ? La solution est toute simple

publié le 31/01/2021 à 10:30

Que faire si le chauffage de votre voiture ne fonctionne pas ? Voici trois réponses, mais une seule est la bonne. Réponse 1 : ce chauffage est électrique et il faut changer un fusible spécial qui est bien caché et ne figure pas dans la notice. Il faut pour cela aller chez votre garagiste.

Réponse 2 : c’est parce que le radiateur de courtoisie, qui est caché derrière le tableau de bord et chauffe l’habitacle, est vide. Il faut faire le niveau du liquide de refroidissement, moteur arrêté, et surtout moteur froid. Sinon, attention aux brulures.

Réponse 3 : c’est parce que des petits rongeurs, des mulots ou des musaraignes ont fait leur nid dans le système de ventilation de votre voiture. La preuve : mettez le à plein tubes, vous verrez des poils ou même parfois des petites plumes s’envoler.

Cela ne suffit pas pour allumer le voyant

La bonne réponse est la 2. Le chauffage de votre voiture est en effet connecté au système de refroidissement à eau du moteur. C’est pour cela qu’il n’y a normalement pas de chauffage dans les premières minutes qui suivent le démarrage du moteur. Mais si vous n’avez pas de chauffage du tout, même au bout de cinq à dix minutes et encore après, le diagnostic est simple : le radiateur de courtoisie est vide, il n’y a pas, ou très peu de liquide de refroidissement chaud qui circule à l’intérieur, et donc, votre chauffage ne marche pas du tout ou très mal.

C’est souvent l’affaire d’un demi-litre de liquide de refroidissement qui manque dans le radiateur de votre voiture. Cela ne suffit pas pour allumer le voyant qui vous indique de faire le niveau du liquide de refroidissement, mais cela suffit pour vous priver de chauffage. Attention à ne pas faire le niveau après avoir roulé : vous risqueriez de vous brûler gravement. Le niveau du liquide de refroidissement se fait toujours moteur froid, et voiture à plat, non penchée.

Cela ne concerne pas les voitures électriques

Bien évidemment, cela ne concerne pas les voitures électriques. Pour elles, le chauffage est lui aussi électrique, rien d’étonnant à cela. Au passage, cela me permet de vous donner une information amusante : chaque fois qu’il y a une tempête de neige qui bloque des voitures plusieurs heures sur les routes, revient la question : "Comment font les automobilistes qui roulent en électrique pour se chauffer ?"

La réponse vient d’être donnée : une voiture électrique de puissance moyenne, avec 30 % de batterie, permet de chauffer normalement l’habitacle et ses occupants pendant encore une bonne douzaine d’heures. De quoi voir venir les secours sereinement. En revanche, pour l’instant, pas question de recharger les batteries si vous restez bloqués trop longtemps, alors qu’avec une voiture essence ou diesel, on vous passe quelques litres et c’est reparti pour un tour jusqu’à l'arrivée des chasse-neige ou de la dépanneuse.