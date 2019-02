Laurel & Hardy

Stan & Ollie | Official US Trailer HD (2018)

publié le 26/02/2019 à 13:02

Laurel et Hardy formèrent le couple le plus comique du cinéma, muet puis parlant.

Pourtant, qui saurait dire quelle personnalité se cachait derrière les mimiques de ces deux trublions qui révolutionnèrent l'art comique à la prime jeunesse du cinéma ?

Roland Lacourbe nous raconte l'histoire de ce couple de cinéma.à lire : Laurel et Hardy : la véritable histoire, paru aux éditions de l'Archipel.



à voir : Stan & Ollie, le 6 mars 2019 au cinéma

L'Equipe de la Curiosité vous recommande Avec Pierre Dac et Francis Blanche, la France avait ses Laurel et Hardy