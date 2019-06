publié le 31/05/2019 à 13:00

Le 1er juin 2009 le vol AF 447 disparait quelque part dans l’Atlantique Sud. Après 5 campagnes de recherche, l’avion est enfin localisé et les boîtes noires récupérées. Une quête incroyable pour retrouver les débris de l’AF 447 par 3900 mètres de fond sur une surface aussi grande que la Belgique.

Les techniques de pointe les plus avancées et les scientifiques les plus compétents ont participé à cette enquête de plus de 30 millions d'euros.

Les théories du complot ont fleuri dans ce dossier, la pollution des océans a aussi gêné les recherches. Il y a même eu des fausses alertes pendant ces 22 mois d'enquête, notamment quand le ministère de la défense croyait être en possession des boîtes noires...

Nos invités Fabrice Gardel et Simon Kessler nous relatent les dessous de cette mission.





à voir : La traque du vol Rio - Paris.



af447_v