La sexualité des fruits de mer !

et Thomas Hugues

publié le 18/12/2019 à 13:00

Avec notre invité le naturaliste Marc Giraud on s’intéresse à ces petites bestioles qui vont composer les plateaux de fruits de mer de nos réveillons. Comment se reproduisent les homards ? Les crabes ? Les huîtres ou les bulots ? On va découvrir que ces animaux marins ont une vie sexuelle parfois tout à fait surprenante !



Comment s'accouplent les homards ? Comment se font-ils savoir qu’ils sont prêts à s’accoupler ? Comment se déroule la fécondation ? Où la femelle Homard porte-t-elle ses petits et pendant combien de temps ?

Pourquoi et comment les huîtres plates peuvent-elles choisir leur genre ? Quand une huître plate a choisi son genre, mâle ou femelle, peut-elle changer d’avis, revenir en arrière ? La reproduction des huîtres, comment ça marche ?

Comment les moules font-elles pour se reproduire ? Et à l’intérieur des moules, parfois, on trouve des tout petits crabes, comment sont-ils entrés et surtout comment font-ils pour trouver ensuite une femelle ?

