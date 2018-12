La naissance de Babar !

publié le 12/12/2018 à 13:00

Des Brunhoff, l’histoire a surtout retenu deux noms : celui de Jean, le génial créateur de Babar dans les années 1930, et celui de son fils, Laurent, qui fera du roi des éléphants un des personnages les plus célèbres de la littérature enfantine. Mais en réalité cette grande famille, dont on doit aussi la création des magazines Vogue ou Vu, exercera une grande influence sur la vie artistique dans l’entre-deux-guerres et résume sur 4 générations le XXe siècle français. Yseult Williams sera avec nous pour raconter l'histoire des Brunhoff !

La-splendeur-des-Brunhoff



à lire : La splendeur des Brunhoff publié chez Fayard.