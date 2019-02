publié le 02/11/2018 à 13:00

La-mort-n-etait-pas-au-rendez-vous

Échappe-t-on à son destin ? Ces hommes et femmes ordinaires (ainsi qu’un chat extraordinaire) sont considérés comme les rescapés les plus chanceux du XXe siècle. Louis-Auguste Cyparis, emprisonné pour une rixe entre ivrognes au moment où gronde la montagne Pelée ; Richard Hillary, pilote de la Royal Air Force pendant la bataille d’Angleterre ; Tsutomu Yamaguchi, habitant de Nagasaki et en voyage d’affaires à Hiroshima le 6 août 1945 ; Vesna Vulovic, l’hôtesse de l’air amoureuse des Beatles… Foudroyés, tombés du ciel, perdus en mer, criblés de balles… Ils ont triomphé de situations désespérées, mais ont dû affronter un drame intime, profond : le prix très élevé du miracle ! L'auteur Stéphane Koechlin sera en studio pour nous raconter ces destins incroyables !

à lire : La mort n'était pas au rendez-vous chez La librairie Vuibert.



