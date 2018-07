La mort de Claude François étudiée en SVT au collège pour un cas pratique

Claude François et ses enfants en 1977

publié le 30/04/2016 à 15:31

Décédé le 11 mars 1978, Claude François n'aurait jamais imaginé qu'il serait le sujet principal d'un cas pratique de Sciences de la Vie de la Terre pour les élèves de 3e. La mort du chanteur par électrocution a été causée par les fils électriques dénudés d'une ampoule a proximité de sa baignoire, et cet accident a ainsi fait l'objet d'un exercice sur la résistance du corps humain à l'électricité, ce qui a à la fois choqué et amusé de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.



Comme l'a repéré Le Huffington Post, c'est le syndicat majoritaire chez les enseignants, SNES-FSU, qui a publié sur sa page Facebook une page d'un manuel Bordas de Physique-Chimie de 3e, présentant cet EPI (exercice qui mélange plusieurs matières) pour le moins original. Les élèves devaient analyser les conclusions du rapport de police ci-dessous.

Une illustration que certains internautes trouvent amusante. Néanmoins, beaucoup la trouvent également hasardeuse et de "mauvais goût" sur les réseaux sociaux, pendant que d'autres taclaient la réforme des collèges. "Quand on a vu ça, on était tous morts de rire. Mais le rire a fait place à la consternation", a notamment expliqué le SNES à Buzzfeed.

Un élève de #college2016 saura peut-être qui est Claude François mais n'aura jamais le bonheur de traduire Platon.

Belle ambition @najatvb ! — René Chiche (@rene_chiche) April 29, 2016

Sur Facebook les commentaires ironiques pullulent sur l'exercice de SVT illustré par la mort de Claude François