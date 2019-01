La Goulue était-elle une vorace ?

publié le 29/01/2019 à 13:17





À seize ans, la future reine du cancan est blanchisseuse. Mais le soir, Louise Weber emprunte les robes des clientes pour courir à l'Élysée Montmartre.

Celle que l'on va surnommer La Goulue se fait rapidement remarquer par sa gouaille et son appétit de vivre.

Au Moulin Rouge, elle bouscule les codes en arrivant avec un bouc en laisse, détournant ainsi l'interdiction faite aux femmes d'entrer dans un lieu public sans être accompagnées par un mâle !

Immortalisée par Toulouse-Lautrec et Renoir, elle va également s'imposer dans le milieu mondain et côtoyer les plus grandes personnalités de son temps – le prince de Galles, le shah de Perse, le baron de Rothschild, le marquis de Biron… avant de tomber en disgrâce.

Maryline Martin, journaliste, nous raconte l’incroyable destin de Louise Weber, dite La Goulue.

