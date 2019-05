publié le 06/05/2019 à 13:14

On s’intéresse à la French Touch, ce genre musical né il y a plus de 70 ans dans des laboratoires de recherches musicales et dont les artistes français, de Jean-Michel Jarre à Daft Punk ont toujours occupé une place de choix.

On vous raconte ce phénomène avec Jean-Yves Leloup, commissaire de l’exposition Electro. De Kraftwerk à Daft Punk.



à voir : L’exposition Electro. De Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie de Paris jusqu’au 11 août prochain.

à lire : Electro. De Kraftwerk à Daft Punk paru chez Textuel



Electro. De Kraftwerk à Daft Punk