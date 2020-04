La Curiosité retourne à l'école : Les expériences à faire chez soi

publié le 23/04/2020 à 13:00

Avec notre invité l'animateur MacLesggy on expérimente à la maison les grands principes de Physique-Chimie et on découvre que les expériences scientifiques peuvent se réaliser aussi hors des laboratoires.



Pourquoi le citron aide-t-il à fabriquer du caramel plus rapidement ? Quels ingrédients faut-il pour fabriquer du caramel ? Qu'est-ce qu'un catalyseur ? Comment fabriquer rapidement une boussole ? Quels sont les ingrédients nécessaires à la fabrication d'une gomme ? Mais pourquoi cette gomme ne marche-t-elle pas pour effacer le feutre ?

Notre invité nous raconte également pourquoi en mettant du sel dans une glacière votre bouteille se rafraîchira plus rapidement et nous explique comment faire voler des objets... Grâce à l'électricité statique.

E-M6-Family

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Pour fabriquer votre boussole « maison » il vous faudra un bouchon de liège et :

- Une aiguille magnétisée

- Une pierre de lune



2 – à l’aide quel catalyseur pouvez-vous fabriquer du caramel plus rapidement ?

- de la grenadine

- du jus de citron



3- Quel jus de légume peut servir d’indicateur de PH ?

- Le jus de chou

- Le jus de salade



4 – Quel ingrédient manque à cette « recette de la gomme » : silicone liquide, une touche de peinture et…

- La fécule de maïs

- Le latex



5 – Une bouteille à rafraîchir et vous n’avez pas de glace ? pas de problème, ouvrez le placard et servez- vous du :

- Sucre

- Sel

