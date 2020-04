La Curiosité retourne à l'école : L'origine de nos mots et expressions

publié le 09/04/2020 à 13:00

Label nation apprenante collège

Saviez-vous que certaines de nos expressions populaires trouvent leur origine dans les Fables de la Fontaine ? Avec notre invitée Muriel Gilbert, spécialiste de la langue française, auteure et correctrice au journal Le Monde, on allie étymologie et histoire pour découvrir l’origine de nos mots et expressions préférés.



D’où vient l'expression '' à cor et à cri '' ? D’où vient l’expression « c’est tiré par les cheveux » ? Trouve-t-on beaucoup d’expressions à base de cheveux ou de poils dans le Français ? Pourquoi dit-on '' prendre son pied '' ? À quelle fable de La Fontaine doit-on l'expression '' jouer la mouche du coche '' ? Pourquoi l'expression '' tirer les marrons du feu '' est-elle généralement mal utilisée ?

Notre invitée nous expliquera pourquoi le mot second se prononce '' seGond '' ou encore l'évolution dans l'histoire du mot '' toilette '' et ses différentes significations.



à lire : Encore plus de bonbons sur la langue chez la librairie Vuibert.



Encore plus de bonbons sur la langue

.



Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Quelle est la bonne expression ?

- De pied en cap

- De pied en cape

2 – D’où vient l’expression « être la mouche du coche » ?

- d'une Fable de La Fontaine

- d'une expression footballistique anglaise

3- Dans le midi de la France, qu'est-ce que le "cagadou" ?

- un caramel mou

- les WC

4 – D’où vient le mot copain ?

- du partage du pain

- du cochon

5 – Qu'est-ce qu'un "chaland" ?

- un producteur

- un acheteur

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !