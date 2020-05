La Curiosité retourne à l'école : Darwin était-il vraiment évolué ?

et Thomas Hugues

publié le 08/05/2020 à 13:00

Il y a près de 200 ans, Charles Darwin faisait une découverte fondamentale de la biologie moderne : la théorie de l’évolution. Avec notre invité le naturaliste Marc Giraud, on part à la rencontre de Charles Darwin et on découvre les coulisses de ses recherches.

Dans quel contexte grandit Charles Darwin ? A partir de quelles observations Darwin a-t-il élaboré sa théorie ? Quelles expériences Darwin mène-t-il ? En quoi sa théorie est-elle révolutionnaire ? Comment sa théorie est-elle reçue dans la société de l'époque ? Quels sont les fondements de la théorie de Darwin ? En combien de temps l'évolution d’une espèce peut-elle s'effectuer ?

Notre invité nous raconte les découvertes les plus inattendues faites par Charles Darwin lors du tour du monde durant lequel il élaborera sa théorie telles que les nandous d’Amérique, ou encore les célèbres pinsons des Galapagos.

à lire : Darwin, c’est tout bête ! chez Robert Laffont

Darwin, c'est tout bête !

à lire : 50 histoires d’animaux pour comprendre Darwin chez Librio



50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin

Participez au quiz !

Vous avez bien écouté l'émission ? Alors c'est le moment de vérifier vos connaissances, seul(e) ou en famille !

1 – Où Darwin a t-il rencontré le Nandou d’Amérique pour la première fois ?

- Dans son assiette

- Dans un cirque

2 – Quelles traces l’évolutions a-t-elle laissé chez la baleine ?

- Son squelette présente des traces de pattes arrières

- Son squelette présente des traces d'ailes

3- Lorsque Darwin a exposé sa théorie de l'évolution, ses détracteurs l'ont caricaturé sous la forme d'un :

- Cirripède

- Singe

4 – Quel était le nom du bateau de Darwin lors de son tour du Monde ?

- Le Beagle

- Le Seagull

5 – Dans quel ouvrage Charles Darwin explique sa théorie de l’évolution pour la 1ère fois ?

- La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe

- De l’origine des espèces

Copiez-collez ce test avec vos réponses en Gras, joignez une photo,ainsi que vos coordonnées complètes à l'adresse suivante : lacuriosite@rtl.fr

L'un(e) de vous, parmi les meilleurs résultats sera tiré(e) au sort ! Vous serez affiché(e) sur notre tableau d'honneur et recevrez un petit cadeau surprise à la fin du confinement.

Bonne chance et surtout #Restezchezvous !