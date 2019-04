L'histoire du marathon !

publié le 12/04/2019 à 13:00

Avec la journaliste Cécile Bertin on part à la découverte d’un des sports les plus pratiqués dans le monde : la course à pied. Depuis quand ce sport existe ? Quels sont les marathons les plus célèbres ? Les plus fous ? On vous racontera aussi le destin extraordinaire de Cathrine Switzer, qui fut en 1967, la première femme officiellement inscrite au marathon de Boston, une course à l’époque uniquement ouverte aux hommes.



à lire : Cours toujours ! Chroniques de running aux éditions du Trésor.

Cours-toujours