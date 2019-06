publié le 14/06/2019 à 13:00

Pourquoi nous embrassons-nous ? Depuis quand ? De quelles manières ? Quelles sont les premières marques de baiser de l'histoire ?

A partir de quand le baiser est décrit dans les textes ? Quelle est l'histoire du baiser de Judas ?

Combien d'heures s'embrasse-t-on dans une vie ? Quel type de baiser est le basium ? Pourquoi est-ce le baiser qui a eu la peau des Templiers ? Comment l'église et la chrétienté voient le baiser ?

Quand le mot '' baiser '' tel qu'on le connaît est-il arrivé dans notre langage ? Quand s'embrasse-t-on la première fois au cinéma ? Quand et pourquoi naît le baise-main ?

Et est-ce toujours un signe d’affection ? En partenariat avec le journal ça M’intéresse Histoire on vous raconte l’histoire du baiser avec la journaliste Cyrielle Le Moigne-Tolba, rédactrice en chef adjointe de Ça m'intéresse Histoire.







