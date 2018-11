L'histoire des taxes les plus folles !

publié le 09/11/2018 à 13:00

Avec notre invité Jean François Nimsgern nous partons à la découverte des taxes et impôts les plus inattendus de l'histoire. De l’antiquité romaine au début du XXIe siècle, nous découvrons la taxe sur les barbes et celle sur le droit de s’habiller. Nous croisons Ghandi, contestant l’impôt anglais sur le sel, et Lady Godiva, chevauchant nue pour défendre les contribuables de Coventry.





à lire : Histoire des impôts improbables publié chez Les Belles Lettres.