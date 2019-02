L’enfance des champions

publié le 04/02/2019 à 13:00

Kylian, Antoine, Samuel, Hugo, Lucas, Paul, Benjamin, Nabil, Raphaël, N’Golo… Qui sont vraiment nos champions ? Et comment le sont-ils devenus ? Qu’avaient-ils de plus que les autres ? Quelle enfance et quelle adolescence ont-ils connues ? Quelle est la part du destin et celle du travail ? Quel parcours ont-ils emprunté ? Comment ont-ils géré la pression et surmonté les obstacles ? Quelle influence leur entourage a-t-il eue ?



Le journaliste sportif Vincent Duluc nous dévoile l’enfance de nos champions du monde

à lire : Enfants de la balle paru chez Larousse.



