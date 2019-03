publié le 05/03/2019 à 17:20

Internet est peuplé de défis en tous genres. Le dernier en date provoque l'indignation ou l'hilarité, au choix. Le #cheesechalenge (le défi du fromage) consiste à jeter une tranche de fromage, comme ceux que l'on trouve dans nos hamburgers, au visage d'un bébé.



C'est une vidéo postée le 26 février dernier qui semble avoir lancé le phénomène. Ce jour-là, Charles Amara habitant du Michigan aux États-Unis poste sur Facebook une vidéo où il jette une tranche de fromage au visage de son bébé.

Ce dernier, confortablement installé dans son petit siège, semble totalement interloqué par ce qu'il vient de recevoir en pleine tête. Ni cris, ni pleurs, même pas la volonté de retirer cet intrus sur son visage, non le petit regarde juste son père avant de baisser les yeux.

Une vidéo vue plus de 39 millions de fois et qui a donné des idées à d'autres internautes. Les tranches de fromage jetées au visage d'enfants se multiplient. Ces parents, ou proches accompagnent souvent ces vidéos de leurs rires face aux visages des bébés qui ne comprennent pas ce qui leur arrive.



Un défi qui divise sur les réseaux sociaux. Car si certains s'en amusent, d'autres dénoncent un défi absurde et scandaleux. "NON MAIS LÀ FAUT M’EXPLIQUER ! (...) Vous balancez du fromage à tort et à travers sur vos enfants et si les enfants le font vous êtes là "On joue pas avec la nourriture blabla". Est-ce que vous avez montré l’exemple ? NOOOOON !!!!!", s'indigne une femme sur Twitter.