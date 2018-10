Jeanne de Belleville, première femme pirate !

publié le 11/10/2018 à 13:00

Pour-ce-qu-il-me-plaist

Jeanne de Belleville, née en 1300, épouse le baron breton Olivier de Clisson. Ivresse de bonheur. Le roi de France fait décapiter son mari. Ivresse de vengeance. Jeanne prend le large. Littéralement. Elle arme un bateau et, à la tête d’un équipage, part à l’assaut des vaisseaux battant pavillons français.

Quelques mois suffisent à la première femme pirate de l’histoire pour faire régner la terreur sur la côte atlantique et les grandes rivières bretonne



à lire : Pour ce qu'il me plaist chez Grasset.

