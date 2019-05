Jean-Jacques Savin a quitté son tonneau après une traversée de l'Atlantique

publié le 04/05/2019 à 04:45

Il s'était offert un drôle de cadeau de Noël. Le 26 décembre dernier, Jean-Jacques Savin, un ancien militaire et baroudeur de 72 ans, a embraqué sur un tonneau de 3 mètres de long pour traverser l'Atlantique nord. Porté par les courants, l'objectif a été atteint au bout de 127 jours et quelque 5.800 km de traversée.



Jean-Jacques Savin a annoncé vendredi 3 mai à l'AFP avoir quitté son tonneau pour monter dans un pétrolier battant pavillon de Singapour et venu le chercher afin de le conduire sur l'île néerlandaise de Saint-Eustache dans les Caraïbes. L'arrivée sur la terre ferme est prévue pour dimanche, il faudra ensuite au septuagénaire trouver une embarcation pour rallier la Martinique où l'attendent ses proches.

Jean-Jacques Savin s'est lancé à la mer le 26 décembre de l'île d'El Hierro dans les Canaries pour traverser l'Atlantique, mû par la seule force des courants. Il naviguait à l'intérieur d'une embarcation en forme de tonneau de 3 m de long et un espace de vie de 6m2, fabriquée à Arès (Gironde). "Dans quelques jours, peut-être réaliserai-je que je me suis baladé sur 5.800 km !", écrit par email l'aventurier, monté aux premières heures vendredi matin (heure française) sur le pétrolier Kelly Anne.

"Choyé par l'équipage"

Le baroudeur a estimé avoir réussi son pari de traverser l'océan après être entré le 27 avril en mer des Caraïbes. Vendredi matin, après avoir embarqué sur le pétrolier où a été également hissé son tonneau, "les premiers pas furent difficiles. Une impression d'être plus que saoul, torse nu en short. Deux hommes de chaque côté me soutiennent et m'aident à gravir les cinq étages pour rejoindre le capitaine à la passerelle", raconte l'homme "choyé par l'équipage", dit-il.



"Ce fut la douche chaude savonneuse, depuis 127 jours, une combinaison fluo. Et puis on me propose un repas à mon souhait. Je demande si possible 2 œufs aux plats. Toujours accompagné, nous allons visiter mon compagnon (son tonneau, ndlr) très bien fixé ... Il se repose, nous nous reposons ...", ajoute-t-il.



Quelques heures plus tard, "le moral est bon... j'ai retrouvé mon équilibre à 100 %", écrit le baroudeur qui ne tarit pas d'éloges pour les gardes-côtes américains qui la veille "ont pris mon évacuation en main" et ont proposé "en quelques heures" trois navires pouvant l'embarquer. "Je ne pensais pas en janvier 2018 (au début de l'aventure), que mon rêve susciterait tant de curiosité", écrit encore Jean-Jacques Savin dont l'aventure, suivie par plus de 23.000 personnes sur Facebook, devrait faire l'objet d'un livre.