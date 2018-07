et AFP

publié le 26/05/2018 à 12:20

Difficile à croire et pourtant, deux melons ont été vendus 3,2 millions de yens, soit plus de 25.000 euros, lors d'enchères à Sapporo, sur l'île de Hokkaido. Il s'agit de melons Yubari, un fruit très prisé au Japon, où les ventes aux enchères de fruits de saison sont courantes.



Il y a deux ans, deux melons Yubari avaient déjà été vendus 3 millions de yens. Cette fois-ci le record est donc battu. La paire était la première de l'année à être présentée aux enchères du marché de gros de Sapporo et a été achetée par une firme locale de conditionnement de fruits.

"Les melons Yubari poussent bien cette année car les heures d'ensoleillement ont été longues depuis début mai", a expliqué un responsable du marché, Tatsuro Shibuta.

Les Japonais vouent un culte aux fruits de luxe et le melon Yubari, un melon cantaloup cultivé sur l'île de Hokkaido et protégé par un label, constitue un cadeau très apprécié, comme du bon vin. Les fruits même ordinaires coûtent relativement cher au Japon.