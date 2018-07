publié le 01/07/2018 à 10:12

Cet homme est un Japonais qui s'appelle Masafumi Nagasaki, il a 82 ans. Il y a trente ans, il a décidé de tout plaquer. Sa vie, sa famille, son boulot, la civilisation pour venir vivre sur l'îlot de Sotobanari. Une poussière de corail dans le Pacifique sur le passage des typhons.



Personne n'a jamais habité ici, le Japonais est son seul locataire. Un ermite, un vrai, qui se cache parfois dans les rochers pour éviter les rares visiteurs. On ne sait rien, ou presque de sa vie d'avant, ancien ouvrier en usine, marié, deux enfants dont il a perdu la trace. Sur cette île, il vit totalement nu. À l'abri d'une tente et passant le plus clair de son temps à chercher de la nourriture, du poisson, des fruits, mais plus aucun œuf de tortue depuis qu'il a observé, ému, les bébés tortues se précipiter dans l'eau.

Une rencontre a tout changé. Des plaisanciers faisant escale sur cette plage croisent la silhouette de l'ermite en très mauvaise santé, privé de forces et épuisé. Ils ont alors le réflexe de prévenir la préfecture d'Okinawa. La police vient chercher le vieil homme, qui cherche à fuir, et l'emmène à l'hôpital.

Ce n'est pas un patient ordinaire : sa chambre est gardée et verrouillée car ce malade éreinté veut absolument s'échapper. L'ermite nu du bout du monde fera tout pour retrouver son île : "Mourir dans mon paradis, serait la plus belle chose au monde qui pourrait m'arriver". Il sait que le prochain typhon l'emportera et ne fera rien pour se mettre à l'abri.