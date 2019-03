Italie : un photographe amateur croit voir le Christ dans le ciel

publié le 06/03/2019 à 14:36

Alfredo Lo Brutto est un Italien habitant Agropoli. Et il était loin d'imaginer qu'une de ses photos, publiée sur Facebook, ferait autant parler d'elle. Le 1er mars dernier, Alfredo prend en photo, avec son téléphone portable, des rayons de soleil tombant sur la mer, en titrant : "Le Christ de lumière sur la mer d'Agropoli".



Et pour cause : la forme des nuages et des rayons de soleil rappellent étrangement la statue du Christ rédempteur, dominant la ville de Rio de Janeiro, au Brésil.

Après sa publication sur les réseaux sociaux, la photo a fait le buzz dans les médias italiens et internationaux. "J'étais enchanté par la vue. Je ne poste pas souvent des photos sur les réseaux sociaux, mais quand j'ai capturé cette image, j'ai voulu la partager pour que les gens puissent aussi voir comme c'est beau...", a déclaré le photographe amateur au quotidien britannique DailyMail.