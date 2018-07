Italie : un homme renvoyé pour avoir nié l'existence du Père Noël

publié le 31/12/2016 à 15:39

En Italie, on ne plaisante pas avec la sacro-sainte figure du Père Noël. Un chef d'orchestre d'un spectacle pour enfants, donné à Rome, a été renvoyé, il y a quelques jours, pour avoir nié l'existence du résident de Laponie, et ce devant son jeune public, stupéfait. "De toute façon, le Père Noël n'existe pas", a déclaré Giacomo Loprieno selon les médias italiens, à la toute fin du spectacle, le 29 décembre. L'orchestre donnait un spectacle musical adapté du film de Disney La Reine des Neiges.



Peu de temps après "l'incident", plusieurs parents d'enfants présents ce soir-là ont laissé des commentaires très négatifs sur la page Facebook de Dimensione Eventi Torino, la société organisatrice du spectacle. "Ce qu'il s'est passé ce soir est une honte, j'espère que ce monsieur sera viré de son poste et je m'en veux de l'avoir applaudi", a notamment écrit un père de famille. Vœu exaucé, puisque, afin de couper court à la polémique, l'entreprise Dimensione Eventi Torino a remplacé son chef d'orchestre par un autre musicien. Et afin de montrer sa bonne foi, elle a publié la photo de sa nouvelle recrue sur sa page Facebook.