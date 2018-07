publié le 23/02/2018 à 15:04

Elle pose dans le hall d'un aéroport canne dans une main, petite valise rouge dans l'autre. Irma est partie lundi 19 février pour une mission humanitaire au Kenya. Le cliché de cette retraitée de 93 ans prête à s'engager bénévolement à l'autre bout du monde, a ému les internautes italiens. Posté sur Facebook par sa petite fille Elisa Coltro le lendemain de son départ, il a depuis été liké plus de 43.000 fois.



"Voici ma mamy Irma, une jeunette de 93 ans qui est partie hier soir au Kenya, pas dans un village touristique pour être servie et choyée mais dans un orphelinat", a écrit Elisa Coltro sur le réseau social. "Je vous la présente parce que je crois que nous devrions tous garder un soupçon d'inconscience pour vivre et non pas survivre. Regardez-la... Mais qui pourrait l'arrêter ? Je l'aime", a écrit la jeune femme.

Ma grand-mère a toujours aimé la vie et ne s'est jamais arrêtée à rien Elisa Coltro, petite-fille de "Mamy Irma"





Après avoir longtemps soutenu un orphelinat fondé au Kenya par un missionnaire originaire de sa région près de Venise, "Mamy Irma" a décidé d'aller participer au travail quelques semaines sur place, accompagnée de sa fille. "Ma mère m'a envoyé les photos de l'aéroport et de voir ma grand-mère, avec sa valise rouge et sa canne. Je me suis sentie si fière que j'ai écrit ce post." raconte sa petite fille Elisa Coltro à La Republicca.

Veuve à 26 ans, Irma a élevée seule trois enfants avant de perdre une de ses filles. "Ma grand-mère a toujours aimé la vie et ne s'est jamais arrêtée à rien, elle a consacré sa vie à sa famille et à aider ceux qui l'entourent. Pour moi, cela a toujours été un exemple", témoigne Elisa Coltro.



"Mamy Irma" doit rester au Kenya pour trois semaines. "Peut-être que ma grand-mère décidera finalement de rester au Kenya et ne reviendra pas. Tout est possible", conclut sa petite fille.