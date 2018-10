publié le 24/10/2018 à 17:41

Deux jours après les inondations meurtrières qui ont frappé le département de l'Aude, un poisson rouge a été découvert par un pompier, agonisant dans un nid-de-poule, sous deux centimètres d'eau. Occupé a nettoyer les rues de Trèbes ce jour-là, Nicolas, son sauveteur, a décidé de lancé un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver ses propriétaires.



En quelques heures, plus de 500 personnes ont alors suivi la page Facebook "Moïse sauvé des eaux" en référence au nom donné au poisson par le pompier. Nicolas, a posté un texte sur cette page, où il fait parler le petit poisson rouge. "La petite famille que je gardais me manque terriblement. J'aimerais beaucoup la revoir." écrit-il avant de signer "Barbotesement, Moïse".

Dans un dernier post, Nicolas explique que ses "frères et sœurs ont été retrouvés également par des pompiers de Perpignan" et que Moïse devait vivre dans une marre. "Je vous tiens informé dès que possible. Pleins de bubulles" ajoute-t-il.