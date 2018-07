Il perd 28 points de permis alors que sa voiture a été confiée à la police

publié le 03/07/2018 à 11:55

Un permis n'a que 12 points, il a réussi à en perdre 28. La voiture de Mehmet Ozturk lui a été retirée et confiée à la police judiciaire, mais il continue de recevoir des contraventions alors qu'il n'est plus propriétaire de son véhicule, relate Le Dauphiné Libéré.



En 2014, Mehmet Ozturk perd sa voiture après sa mise en examen dans une affaire financière. Six mois plus tard, la voiture a été attribuée au Service régional de police judiciaire de Montpellier. Et pourtant, depuis 2 ans, Mehmet Ozturk reçoit "un PV tous les quinze jours. Il y a même des PV de stationnement", raconte au journal régional son avocate, Sonia Daussant.

"Il faut que la situation se règle. J’ai perdu 28 points depuis le mois de février 2016", déplore ce père de famille habitant le Vaucluse. D'autant plus que son permis lui est indispensable : il travaille dans une société de transport. "Il risque de perdre son emploi", précise son avocate.