Ikea et Renault planchent sur une voiture électrique à monter soi-même

Ikea et Renault planchent sur la "Höga", une voiture électrique à monter soi-même

publié le 22/05/2021 à 20:34

Avec 5.300 euros et un peu d'huile de coude, vous pourrez peut-être bientôt vous offrir une voiture signée Ikea. L'entreprise suédoise spécialisée dans la vente de mobilier s'associe à Renault et planche sur la "Höga", une voiture électrique à monter soi-même. Le projet est en préparation et des premières images ont été dévoilées par son designer, l'américain Ryan Schlotthauer.

Il a publié fin avril sur son compte Instagram, toute une série de photos montrant le design très particulier de cette "Höga" en kit, aux aspects futuristes. Toute jaune, aux couleurs aussi bien de l'entreprise suédoise que du constructeur automobile français, cette petite voiture mesurera 2,3 mètres de long et 1,8 mètre de hauteur selon le magazine GQ. Elle sera composée de 374 pièces de carrosserie à assembler soi-même et devrait être vendue environ 6.500 dollars, soit 5.300 euros si elle voit le jour.

Non seulement électrique, la "Höga" sera respectueuse de l'écologie car livrée dans de grandes caisses en matériaux recyclés. Elle pourra également accueillir un fauteuil roulant.

Cependant, certaines questions sur les normes de sécurité restent à éclaircir. Les autorités chargées de la sécurité routière doivent en effet d'abord valider le projet selon Capital. Il ne s'agirait pas d'oublier une ou deux vis au moment de l'assemblage...