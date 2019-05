publié le 10/05/2019 à 21:16

Certains échecs sont plus amers que d'autres. Un Tarnais en vacances à Budapest en Hongrie avec trois copains, l'a appris à ses dépens. Car après avoir perdu à la courte paille au cours d'une soirée alcoolisée, le jeune homme a dû accepter le gage conclu au préalable par les quatre fêtards. Problème : le perdant devait rentrer en France, à pied, avec 150 euros en poche.



Adepte de football et responsable logistique à Toulouse, Pierre s'est exécuté, prenant la route dès le dimanche 5 mai. Arrivé à temps pour assister à son entraînement le 7 mai en compagnie de ses camarades, il aura parcouru les 1.643 kilomètres qui le séparaient de Cambounet, la commune du Tarn où il réside, soit l'équivalent de 346 heures de marche.

Mais s'il s'est volontiers prêté au jeu, le voyageur, équipé d'une perche à selfie, précise La Dépêche, n'a pas fait que marcher. Il a d'ailleurs confié avoir eu recours à l'auto-stop pour traverser les quatre pays qui le séparaient du sud de la France. Un périple retracé sur une page Facebook créée par ses comparses, qui lui aura permis d'être invité à un match de foot en Croatie, et de s'offrir un détour par Venise.

Un séjour réussi pour le groupe d'amis, qui souhaitaient pimenter leur voyage : "À chaque fois qu’on part, quand on rentre on a une anecdote à raconter, là on n’avait rien d’extraordinaire, d’où l’idée de rentrer à pied", a glissé Pierre à 20 Minutes. Ce dernier n'a d'ailleurs pas été déçu, révélant que le premier bus dans lequel il était monté avait pris feu.