Hommage à Charles Aznavour dans "La Curiosité"

publié le 02/10/2018 à 11:08

Charles Aznavour s'est éteint à l'age de 94 ans. Les hommages à l'artiste se succèdent. Toute l'équipe de "La Curiosité est un vilain défaut" tenait également à saluer l'un des derniers géants de la chanson française.

Anaïs Bouton, Thomas Hugues et leurs invités Flavie Flament et Eric JeanJean célébraient hier, la vie et la carrière de cette voix unique.

Ensemble, à travers ses plus belles chansons, ils ont rendu hommage à l'artiste sur l'antenne de RTL.