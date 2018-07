Haute-Garonne : un voleur pris en chasse par des chasseurs

publié le 29/09/2017 à 13:42

Nous sommes au Castéra, en Haute-Garonne, où il ne fait pas bon provoquer les chasseurs du coin. Quelle idée saugrenue de vouloir s'emparer en douce d'une carabine dans le coffre d'une voiture quand autour de vous vingt chasseurs sont en train de discuter le bout de gars autour d'une battue. Autant danser le rock sur un champ de mines.



C'est pourtant ce qui s'est passé dans ce coin de campagne. Le voleur est aussitôt repéré, jette l'arme qu'il voulait dérober, prend la fuite, et suivi au pas de course par des chasseurs passablement énervés. Course-poursuite digne de Buster Keaton. Le voleur passe à grandes enjambées devant une maison et salue le propriétaire. Deux minutes plus tard, ce sont les chasseurs qui font de même devant le villageois éberlué. La traque se termine dans un bosquet. L'homme est cerné. Mais il refuse de se rendre, trop peur de prendre une volée de plombs.

Il dit qu'il préfère attendre les gendarmes. C'est uniquement quand il apercevra les uniformes que se terminera le Fort Alamo du Gers. Le voleur, 25 ans, n'a décidément jamais cessé de courir puisqu'il était en cavale après une évasion. Il retourne en prison : qui va à la chasse retrouve sa place !