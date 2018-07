Haute-Garonne : son permis annulé, il se fait passer pour son frère sur la route

publié le 30/05/2018 à 14:15

Nous sommes à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, où un frère peut en cacher un autre. D'un côté, il y a Éric, petit chef d'entreprise à la vie bien rangée. De l'autre, Jean-François, un casier judiciaire impressionnant avec 12 condamnations.



En fait, Jean-François n'est pas un grand ami du Code de la route. Son permis a été annulé il y a 18 ans dejà et comme il ne veut pas lâcher le volant il a trouvé un stratagème. À chaque fois qu'il est contrôlé en infraction à bord de son véhicule Jean-François se fait passer pour Éric.

Il décide de poursuivre son frère en justice

"Si ce n'est toi, c'est donc ton frère" : l'adage est bien connu, sauf des forces de l'ordre qui mordent systématiquement à l'hameçon. Éric voit les amendes s'accumuler et les points dégringoler mais ne dit rien. Solidarité fraternelle.

Une solidarité qui tiendra jusqu'à ce maudit jour de juillet 2015. Le PV de trop. Éric finit par perdre son permis et dans la foulée une partie de ses revenus. Il fulmine et décide de poursuivre son frère en justice.



Le 29 mai dernier ce drame familial s'est dénoué au tribunal. Jean-François a tout de même tenté un dernier coup d'éclat. "Je reconnais pour les autres fois, mais là, ce n'était pas moi". Éric s'étrangle. Plus personne n'y croit. Résultat, 8 mois de prison et 2.000 euros de dommages et intérêts que Jean-François devra régler à son frère.