Haut-Rhin : mais qui en veut au cerf Coco ?

publié le 28/09/2017 à 14:52

Coco n'est pas un banal cervidé, comme ceux qui peuplent les forêts d’Echery, un hameau proche de Sainte-Marie-aux-Mines. Coco est la mascotte du coin : quasiment apprivoisé, il fait le tour des jardins où les habitants lui offrent des carottes et des pommes de terre.



La seule inquiétude d'une octogénaire va transformer ce conte de Walt Disney en un remake de Il faut sauver Willy. Celle-ci a prévenu le premier adjoint que le cerf s'approche trop près de sa maison. Les gardes-chasses sont alertés et l’histoire s’emballe. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre : Coco va être abattu. Une pétition est lancée sur internet et récolte 23 000 signatures venues du monde entier pour demander sa grâce.

Une vidéo montrant Coco le martyr tranquillement allongé dans l'herbe circule sur les réseaux sociaux et fait plus de 1,5 million de vues. L'adresse mail du premier adjoint est rendue publique, rapidement les suppliques et les messages d’insultes pleuvent. Tout ça pour rie : il n'a jamais été question de tuer l'animal. La clôture de l'octogénaire inquiète sera simplement rehaussée. Coco peut continuer à dormir sur ses grands bois.