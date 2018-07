Glaces et Kamikazes dans la curiosité

publié le 26/07/2017 à 12:00

Première partie : Les Kamikazes

On vous raconte le destin tragique des 3000 kamikazes, ces japonais qui se sont sacrifiés pour leur pays pendant la 2nde Guerre Monsiale… La propagande japonaise en a fait des héros volontaires… mais l’étaient-ils vraiment ?

Pierre-François Souiry nous raconte tout ce soir...





Pierre-François Souiry est l'auteur du livre Kamikazes paru chez Flammarion.



Kamikazes

2ème partie : L'histoire des glaces et sorbets

Sorbet, crème glacée… La glace, l'été on en raffole !

En France, on en consomme jusqu'à 6 litres par an et par personne ! Mais qui a eu la bonne idée d’inventer cette gourmandise ?

Michèle Barrière, historienne de l'alimentation, nous raconte tout sur la glace !

Des boules de glace Crédit : DR