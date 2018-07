publié le 29/07/2018 à 15:33

Un championnat de lancer de bouses de vache se déroule dimanche 29 juillet à Porchères, près de Libourne (Gironde). Ce n'est pas une blague, et c'est même très sérieux puisqu'il y a une médaille d'or à gagner, mais aussi des lots.



"Ça existe depuis trois ans et ça marche très bien", assure Bernadette au micro de RTL. Les bouses sont fournies par Pascal, un éleveur du coin. "Je récolte les bouses lorsqu'elles ont passé quelques temps au soleil", explique-t-il. C'est lui qui a eu l'idée d'organiser ce concours original, après avoir pratiqué la discipline avec des amis.

Les bouses, séchées, doivent donc être lancées le plus loin possible. Pascal conseille de lancer sa bouse comme un disque pour mettre toutes les chances de son côté. "La technique, c'est de la lancer pour qu'elle flotte le plus loin possible." Et il faudra bien maîtriser la technique pour espérer gagner dimanche : le record à battre est de plus de 22 mètres.