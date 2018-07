publié le 25/07/2018 à 17:36

Ils n'oublieront sûrement pas le jour de leur mariage. Samedi 21 juillet, à 16 heures, Fabienne et Valdonir arrivent à la mairie d'Izon en Gironde où ils doivent s'unir, accueillant pour l'occasion une centaine d'invités devant la mairie. Mais ils s'aperçoivent que la mairie est fermée.



À Izon c'est la fête locale, un invité en profite pour demander aux forains de passer une annonce au micro des manèges, comme l'explique Sud Ouest. Non loin de là, se tient un vide-grenier, la responsable de l'association organisatrice témoin de la situation passe quelques appels et un adjoint, Frédéric Malville arrive finalement rapidement. "La personne qui devait célébrer le mariage n'a pas pu venir et nous prévenir tout de suite" explique la maire de la commune à RTL.fr.



"J’ai enfilé un costume en dix minutes et je suis parti ouvrir la mairie. Pour la première fois en 17 ans, j’ai célébré un mariage sans être rasé. Et heureusement un invité m’a prêté une cravate pour la cérémonie", explique Frédéric Malville à nos confrères, alors même que d'autres adjoints se préparaient aussi à rejoindre la mairie.

L'histoire finit donc bien pour les jeunes mariés. Mardi 24 juillet, la maire Anne-Marie Roux a reçu le couple. "Je leur ai présenté mes excuses, nous étions confus, ils m'ont assuré que cela n'avait pas entaché la fête car il n'avait pas de séance photo après ni de passage à l'Église" a-t-elle expliqué à RTL.fr.