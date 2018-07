publié le 28/04/2018 à 11:50

De retour de mon congé maternité, l'info qui m'a fait tombé de l'armoire concerne un groupe de jeunes, âgés en moyenne de 22 ans, qui a décidé de monter un commando pour empêcher les migrants de traverser la frontière franco-italienne. Ils se sont postés là toute une journée pour décider qui rentrait et qui ne rentrait pas. Ils ont cru que la France était une boîte de nuit.



Comment comptaient-ils bloquer les migrants ? Avec une banderole. J'ai envie de leur dire qu'une banderole, quand on fuit un pays en guerre, c'est pas grand chose. Dans tous les cas, on ne fait pas ça à 22 ans. Quand j'avais cet âge, j'écoutais O- Zone et j'envoyais des SMS surtaxés avec mon Nokia 3310 pour que Élodie Frégé gagne la Star Ac'.

À noter, le groupe Génération Identitaire avait déjà organisé une opération similaire en Méditerranée en 2017. La mer, la montagne... On dirait que leur champ d'action s'inspire de la série de livres pour enfants Martine. Bientôt on les verra au zoo et à la mer.

On les a aussi vu porter des k-way jaunes quand ils formaient des brigades anti-racailles dans plusieurs métropoles françaises. J'ai vu les photos, on dirait une promo géante pour le film Les Mignons. Je m'imagine une femme d'un pays en guerre, qui vient d'avoir un bébé. Elle veut sauver sa peau et elle se retrouve dans la montagne face au Kids United d'extrême droite.