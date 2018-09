publié le 18/09/2018 à 13:00

Saviez-vous que Didier Deschamps a été champion de France scolaire d’athlétisme ? Que la bière a été inventée par les Babyloniens en 8000 avant J.C. ? Ou encore que le café le plus cher du monde s’appelle le Black Ivory et se vend 40 euros la tasse ? Notre invité, l’humoriste Florian Gazan nous apprend mille infos inattendues sur des sujets aussi variés que Johnny, les dauphins, Astérix, Kylian Mbappé ou encore la marque Ferrari…

à lire : Florian Gazan vous apprend des trucs chez First Editions.

