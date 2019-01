publié le 24/01/2019 à 12:57

Ce n'est pas la facette la plus connue de la biographie de Mark Zuckerberg. Chaque année, le patron de Facebook se lance un défi personnel. Apprendre le chinois, concevoir une intelligence artificielle, porter des cravates tous les jours, réparer Facebook... En 2011, le fondateur du premier réseau social mondial a pris la résolution de ne manger que ce qu'il a tué de ses propres mains. Un vœu qui l'a conduit à devenir quasiment végétarien et à s'alimenter de façon beaucoup plus saine, expliquait-il à l'époque au site américain Fortune.



Le challenge a aussi donné lieu à certaines situations pour le moins épiques. Dans un entretien au magazine Rolling Stone, daté du 23 janvier, Jack Dorsey, PDG de Twitter, a raconté comment son homologue n'avait pas fait les choses à moitié au moment de l'inviter à dîner. "Il y a eu une année où il ne mangeait que ce qu'il tuait. Il m'a servi de la chèvre froide pour le dîner. Une chèvre qu'il avait tuée", s'est-il ainsi souvenu. "Il l'a tuée avec un pistolet laser", a-t-il poursuivi, précisant qu'il s'agissait probablement d'un "pistolet paralysant" visant à étourdir la chèvre avant de "l'achever au couteau".

L'entrepreneur s'est ensuite remémoré la suite de la scène. "Je lui demande si l'on va manger la chèvre qu'il a tuée. "Ouais", me répond-il. Alors, je lui demande s'il a déjà mangé de la chèvre. Il m'a répondu qu'il adorait ça". Les deux hommes ont ensuite attendu trente minutes pour passer à table. "Nous allons dans la salle à manger. Il sert la chèvre. Et c'était froid". "Un moment mémorable", de l'aveu de Jack Dorsey, qui a aussi appelé dans l'interview à une meilleure collaboration de Facebook avec le reste de l'Internet afin de lutter contre les nationalismes.