publié le 27/06/2016 à 13:42

Gudmundur Benediktsson est mondialement connu depuis son commentaire hystérique sur le but de la victoire de l'équipe islandaise contre l'Autriche (2-1) mercredi 22 juin. Un succès qui a ouvert les portes des huitièmes de finale de l'Euro pour les Nordiques. Sauf que depuis, notre homme a été viré. Rassurez-vous : il sera quand même au commentaire pour le match contre l'Angleterre ce lundi 27 juin.



En fait, il a été limogé de son vrai travail. Car commentateur de foot, c'est temporaire. Dans la vraie vie, Gudmundur Benediktsson est entraîneur adjoint d'un des clubs de Reykjavík. Pendant l'Euro, le championnat islandais continue. Et pendant que son entraîneur adjoint est devenu le roi du commentaire, le club du KR enchaîne les défaites (une cinquième en six matches). Résultat : le coach et son second se sont fait licencier. Une défaite face aux Anglais viendrait clore une bien sale période pour l'entraîneur adjoint.

Video of that Icelandic commentator. #EURO2016 pic.twitter.com/h63RNEayFh — SBS - The World Game (@TheWorldGame) 23 juin 2016