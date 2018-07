publié le 27/06/2016 à 10:53

Il suffit parfois d'un rien pour devenir la coqueluche des réseaux sociaux... Lors du huitième de finale de l'Euro 2016 entre la France et l'Irlande (2-1), on joue seulement la première minute de jeu lorsque Paul Pogba concède un penalty indiscutable en commettant une faute dans la surface française sur Shane Long. Pile au moment où l'erreur est commise, un photographe de l'AFP immortalise la scène. Sur le cliché (qui illustre cet article), on découvre alors, à quelques pas de l'action, un Patrice Evra avec une posture pour le moins étonnante, qui n'est pas sans rappeler celle d'un jockey.



Rapidement mise en ligne et repérée par les internautes, l'image ne tarde pas à faire un carton sur la toile. Les "twittos" les plus créatifs ne se font d'ailleurs pas prier pour laisser libre court à leurs talents de montage et détourner avec humour la silhouette de l'ancien capitaine des Bleus. Et les résultats sont nombreux et plutôt réussis. Des internautes ont ainsi imaginé Patrice Evra en train de jouer du djembé, de danser la célèbre danse virale du Gangnam Style ou bien encore d'enlacer Blaise Matuidi, lui-même parodié lors du précédent match des Bleus.

Ces détournements ont fait un tel ramdam qu'elles ont été reprises par Patrice Evra lui-même ! Le défenseur gauche de 35 ans a ainsi relayé plusieurs de ces montages sur son compte Instagram.

#Euro2016 A priori, Evra photographié par @JpKphotographer pour l'AFP cet am est en train de devenir un mème... ¿ pic.twitter.com/Cs0TVYgGw5 — Agence France-Presse (@afpfr) 26 juin 2016

This Is too much guys !!! Why ?? Haahahahahhah i love this game !!! Une photo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 26 Juin 2016 à 14h02 PDT

Même en mode coupé décalé là y'a vraiment plus de respect hahahahahahahahaah Une photo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 26 Juin 2016 à 14h18 PDT