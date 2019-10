être un enfant de la balle !

publié le 28/10/2019 à 13:00

Le cirque est souvent une affaire de famille. On va découvrir cet esprit de famille qui fait l’âme du cirque depuis des siècles, et notamment la place des enfants.

Ont-ils un rôle défini dans les spectacles ?

à quels genres de numéros peuvent-ils participer dans le spectacle ?

Comment se passe la vie dans un cirque ?

A partir de quel âge les enfants du cirque commencent leur apprentissage ?

et pour l'école, ça se passe comment ?

On en parle avec Joseph Bouglione, directeur du cirque Bouglione et son fils Juliano Bouglione, 8 ans et Gilbert Gruss, directeur du cirque Arlette Gruss et sa fille Alexis Gruss 9 ans. Tous sont issus des deux grandes familles du cirque français.